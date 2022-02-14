【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）利好因素眾多

潛力股精選

中移動（00941）今天收市跌1.95%，年初至今長升長有，全因股價基本面有多個利好因素支持。日前已成功升越去年3月最高位見58.65元，好消息是否已完全反映於股價上需較深調整？獨立股評人梁耀康（Dave）指具防守性的中移動有接近6厘息，業務穩健之餘亦具避險價值，詳細買入策略為何？立即點擊收看／收聽。【按此速睇買賣策略】

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