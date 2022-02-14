【ET財智Talk】美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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市場預期美聯儲或於3月起加息，其他主要央行亦部署政策轉向，歐央行不再提及年內不可能加息的言論，英倫銀行亦推進加息周期。進入加息周期，對美元、歐元、英鎊及其他外幣有何影響？今年邊隻外幣最值博？​​​​​​《ET財智TALK》請來獨立外滙商品分析師盧楚仁，為大家分析加息環境下，外滙市場最新走勢。