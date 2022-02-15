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黃金避險價值重現 SPDR金ETF（02840）要吼實

俄烏局勢趨緊張，金價攀升，黃金避險價值重現，青姐指出各國央行不斷買入黃金，金價今年表現勢勝去年，想捕捉黃金不如吼實SPDR金ETF （02840） ，詳情請留意今集《青姐話》。

今日 11:15
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黃金避險價值重現 SPDR金ETF（02840）要吼實

俄烏局勢趨緊張，金價攀升，黃金避險價值重現，青姐指出各國央行不斷買入黃金，金價今年表現勢勝去年，想捕捉黃金不如吼實SPDR金ETF （02840） ，詳情請留意今集《青姐話》。