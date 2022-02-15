應否清倉美國科網股 ALL IN商品市場

美國加息陰霾加上俄烏局勢緊張，美股上週出現調整。納指亦跌近2.8%，在科技股走勢低殘之下。棄科技股ALL IN黃金商品市場是否正確選擇？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠(Thomas）認為需要按照不同投資倉位決定。他又認為仍然有兩隻科技股仍然可以持有，究竟係邊隻？立即點擊收看／收聽:【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？
https://inews.hket.com/article/3178845
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