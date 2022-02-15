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第一季投資策略部署：港股首季仍偏好 未有貨要睇實油股、鋁股、銅鋼股？

烏克蘭、俄羅斯局勢似有轉機，但危機仍未鬆綁；美國聯儲局官員布拉德企硬鷹派，重提7月前加息100點子論調，美股上日再跌。第一季投資策略怎部署？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為港股首季仍偏好，未有貨可睇好油股、鋁股、銅鋼股，詳細策略分析如何？立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

https://inews.hket.com/article/3177641

 

今日 12:15
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第一季投資策略部署：港股首季仍偏好 未有貨要睇實油股、鋁股、銅鋼股？

烏克蘭、俄羅斯局勢似有轉機，但危機仍未鬆綁；美國聯儲局官員布拉德企硬鷹派，重提7月前加息100點子論調，美股上日再跌。第一季投資策略怎部署？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為港股首季仍偏好，未有貨可睇好油股、鋁股、銅鋼股，詳細策略分析如何？立即點擊收看/收聽。

 

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