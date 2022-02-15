港股首季下試21,000點？ 剖析大摩三大利淡因素

港股今早繼續回吐逾160點至24,386點，大摩睇恒指或下試21,000點，理由是美國利率急升、烏俄地緣風險升溫，以及本地疫情未受控再惡化。恒指於1月初形成雙底反彈，彈至日前25,000形成雙頂後回調，短期內恒指仲有無運行？還是會如大摩般下試深位？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？**
https://inews.hket.com/article/3178845
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