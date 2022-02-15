烏俄開戰機會有多大？馮宏遠：局勢預計一周後會有變數 短綫操作不宜鬆懈

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烏克蘭、俄羅斯局勢似乎現降溫，普京暗示願意會談，以外交途徑解紛爭，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）對局勢未算樂觀，認為一周後或會有突發事件發生，建議投資短綫操作不宜鬆懈，想聽詳盡局勢分析及策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？

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