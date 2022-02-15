大唐新能源（01798）無貨可入手？ 注意事項又係乜？

近期內地新能源板塊表現疲弱，大唐新能源(01798)昨日跌近3.5%，今日表現輕微回升。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為板塊去年沒有明確目標，只是以炒概念和預期為主。現時新能源板塊今年如果不能「交功課」，股價將會向下。另外，Thomas亦指大唐新能源的息口高，投資者亦需留意。想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽:

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