恒指受本地疫情及大陸債務問題影響 馮宏遠：還需看美元走勢

港股受眾多利淡因素影響，始終未能企穩25,000點。今早恒指上試24,570點較高位便掉頭回調，中午收報24,383點，跌172點。目前美金走勢不算強，若美國三月加息較預期少，或影響U.S. Dollar Index走勢。三月加息前點部署港股？晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

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