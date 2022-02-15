將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
恒指受本地疫情及大陸債務問題影響 馮宏遠：還需看美元走勢

港股受眾多利淡因素影響，始終未能企穩25,000點。今早恒指上試24,570點較高位便掉頭回調，中午收報24,383點，跌172點。目前美金走勢不算強，若美國三月加息較預期少，或影響U.S. Dollar Index走勢。三月加息前點部署港股？晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

 

**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發  美國加息點部署法？**

https://inews.hket.com/article/3178845

今日 13:15
詳情
×

恒指受本地疫情及大陸債務問題影響 馮宏遠：還需看美元走勢

港股受眾多利淡因素影響，始終未能企穩25,000點。今早恒指上試24,570點較高位便掉頭回調，中午收報24,383點，跌172點。目前美金走勢不算強，若美國三月加息較預期少，或影響U.S. Dollar Index走勢。三月加息前點部署港股？晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

 

**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發  美國加息點部署法？**

https://inews.hket.com/article/3178845