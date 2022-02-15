碧桂園服務6098跌市下靠穩 物管股轉勢未？

碧桂園服務(06098)股價今早逆市反覆靠穩，半日微升0.1%；內房股早前受惠鬆綁憧憬炒上，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為內房未見曙光，現時內房股、物管股操作仍要小心，不建議撈底，內房、物管股何時轉勢？立即點擊收看/收聽。

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