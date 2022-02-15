譚仔國際（02217）公佈首三季業績 搵位走貨為上策？

譚仔國際(02217)截至12月底止9個月業績，收益17.84億港元，按年升37.4%，但除稅後溢利按年要跌20.7%。股價今早向下，要跌近1.7%。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為業績明顯地不符預期，未來疫情亦可能影響業務。究竟離場是否正確做法？立即點擊收看／收聽:
**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？
https://inews.hket.com/article/3178845
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