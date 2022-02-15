中國人壽2628急回保力加通道中軸 有紀律止蝕仍可追？

中國人壽（02628）午市跌近4%，收報13.92元。經過早前一輪急升後，中國人壽近兩個交易日回調顯著，14天RSI由逾70急回51，股價亦下試保力加通道中軸待變。早前市傳國家隊入市撐國企，估值偏低的中國人壽可趁回調買入？上望及止蝕位為何？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）畀貼士大家。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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