烏俄或爆發邊境戰爭 商品價格炒邊種？

烏克蘭、俄羅斯局勢稍微回暖，不過似有暗湧，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）預計烏俄或爆發小規模邊境戰爭，認為現時投資市場中商品價格最可信，想知邊種商品價格最硬淨？立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？

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