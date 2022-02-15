李寧（02331）靠國策支持就能支撐股價？

體育用品股受惠國策支持，去年行業出現強勁復甦。較早前特步國際（01368）早前亦發盈喜，同樣是體育用品股的李寧（02331）去年表現表現亦受國內消費上升帶動向上。但華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為國策的消息能夠支撐股價抱有懷疑？究竟點解？有貨的投資者應該如何部署？立即點擊收看／收聽:

**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？

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