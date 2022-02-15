泡泡瑪特（09992）回購反彈 目標價可以睇幾多？

泡泡瑪特（09992）上星期曾見過上市低位34.35元，其後公司以37.5-38.3元回購36萬多股。靠着回購消息帶動，股價今早日持續昨日升勢。升半成以上。究竟股價升浪會否持續？持貨投資者應否先離場？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas)為你分析，立即點擊收看／收聽:

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