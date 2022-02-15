高位買入GX中國電車2845致虧損 甚麼價位止蝕換馬？

GX中國電車（02845）今午反彈逾3%，曾見154元最高位。此車股ETF受累過去一個月跌逾13%的寧德時代，近兩個交易日寧德時代反彈，或會牽引GX中國電車走強。電動車前景雖亮麗，但高位入貨的投資者，甚麼價位可減持？換馬至甚麼板塊更值博？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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