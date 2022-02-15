睇好油價買入油股是否可行？ 中石油中石化邊隻較值博？

油價最近因為俄烏局勢緊張而飆升，但昨晚美國油股卻背馳向下。究竟港股方面，油股又是否值得買入？中石油（00857）、中石化（00386）邊隻較為值博？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas)為你分析，立即點擊收看／收聽:

**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？

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