聯儲局官員企硬鷹派 美股消化加息預期未？

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美國加息預期再度升溫，聯儲局官員布拉德企硬鷹派，重提7月前加息100點子論調，美股上日再跌，道指下挫171點，市場消化加息預期未？加息步伐怎預示？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）預計聯儲局為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？

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