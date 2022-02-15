中生製藥1177逆市上揚 即睇走勢策略

中生製藥(01177)股價今日逆市靠穩，藥股今早造好，藥明生物(02269)升逾8%，藥明康德(02359)更升逾一成，中生製藥(01177)可否追入？走勢策略如何？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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