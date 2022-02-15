【潛力股精選】孫運喜：國藥（01099）

潛力股精選

疫苗股國藥（01099）股價今日逆市靠穩上揚，一度破頂創月內新高。藥股今日齊齊造好，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）睇好藥股有喘定跡象，加上國藥（01099）走勢理想，建議投資者可考慮吸納，吸納價位在哪？上望升幅有多少？立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》孫運喜：小心大反轉**

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