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料美國將積極加息壓通脹　加息0.375厘機會增？

足本睇：https：//video.hket.com/video/3178569/

美國通脹飆40年新高，市場預期美聯儲加息步伐或比預期急速，獨立外滙商品分析師盧楚仁​​​​​​在《ET財智TALK》表示，通脹高企下，加息幅度或比市場預期高，由於加息0.25厘或難壓低通脹，而加息0.5厘幅度或會過大引來震盪，認為加息0.375厘較易被市場接受。

今日 18:30
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料美國將積極加息壓通脹　加息0.375厘機會增？

足本睇：https：//video.hket.com/video/3178569/

美國通脹飆40年新高，市場預期美聯儲加息步伐或比預期急速，獨立外滙商品分析師盧楚仁​​​​​​在《ET財智TALK》表示，通脹高企下，加息幅度或比市場預期高，由於加息0.25厘或難壓低通脹，而加息0.5厘幅度或會過大引來震盪，認為加息0.375厘較易被市場接受。