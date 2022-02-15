料美國將積極加息壓通脹　加息0.375厘機會增？

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美國通脹飆40年新高，市場預期美聯儲加息步伐或比預期急速，獨立外滙商品分析師盧楚仁​​​​​​在《ET財智TALK》表示，通脹高企下，加息幅度或比市場預期高，由於加息0.25厘或難壓低通脹，而加息0.5厘幅度或會過大引來震盪，認為加息0.375厘較易被市場接受。