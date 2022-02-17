【ET贏商有計】台灣研發、香港生產 食療概念鮮食包 成功吸客

ET贏商有計

「寵幸」創辦人Joe因為愛貓曾經飽受腎病折磨，以西方醫術主導的本港獸醫無法令毛孩身體好轉。Joe輾轉之下了解到台灣中獸醫的概念，決定把中醫食療概念帶到寵物食品，先後推出保健品、肉泥及鮮食包等。未來將繼續善用中小企「轉身快」的特質，更快、更精準地回應市場需求。