「寵幸」創辦人Joe因為愛貓曾經飽受腎病折磨，以西方醫術主導的本港獸醫無法令毛孩身體好轉。Joe輾轉之下了解到台灣中獸醫的概念，決定把中醫食療概念帶到寵物食品，先後推出保健品、肉泥及鮮食包等。未來將繼續善用中小企「轉身快」的特質，更快、更精準地回應市場需求。
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「寵幸」創辦人Joe因為愛貓曾經飽受腎病折磨，以西方醫術主導的本港獸醫無法令毛孩身體好轉。Joe輾轉之下了解到台灣中獸醫的概念，決定把中醫食療概念帶到寵物食品，先後推出保健品、肉泥及鮮食包等。未來將繼續善用中小企「轉身快」的特質，更快、更精準地回應市場需求。
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【ET贏商有計】盼突破西醫主導 寵物鮮食揉合食療概念 平衡毛孩營養需要
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