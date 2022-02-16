比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？

最近被發現申請註冊元宇宙商標的比亞迪(01211)年初顯著回調後，近期表現向好。加上1月新能源汽車交付量繼續急升，加上業務多元化，基本面對公司股價有一定支持。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）未來股價短期能重回升浪有保留，點解呢？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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https://inews.hket.com/article/3179809
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