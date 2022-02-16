內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在

內地1月全國居民消費價格指數（CPI）數據出爐，按年升0.9%，低於市場預期，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析，認為內地短期放水寬鬆空間仍存在，豬肉價格料至年中見底，CPI數據對後市有何啟示？立即點擊收看/收聽。

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