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港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅

港股今早承接美股升勢，連跌3日後反彈逾300點。俄羅斯撤兵，烏克蘭危機降溫，美股上日造好，道指反彈逾400點，港股今早跟勢反彈，不過uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為，有兩大因素仍限制恒指升幅，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清

https://inews.hket.com/article/3179809

 

 

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港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅

港股今早承接美股升勢，連跌3日後反彈逾300點。俄羅斯撤兵，烏克蘭危機降溫，美股上日造好，道指反彈逾400點，港股今早跟勢反彈，不過uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為，有兩大因素仍限制恒指升幅，立即點擊收看/收聽。

 

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