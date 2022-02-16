打工仔對MPF應該不會陌生，ESG投資可以減低長遠投資風險，你又知不知道？今集《ESG講呢啲》由積金局署理行政總監鄭恩賜講解ESG投資的貼士，他指：「強積金是30至40年的儲蓄投資，對於潛在的長遠風險特別關注，ESG正正就是這回事。」強積金的ESG投資金額由2011年至2021年增至88倍，鄭恩賜相信隨著市民大眾愈來愈認識ESG，將會一直上升。
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打工仔對MPF應該不會陌生，ESG投資可以減低長遠投資風險，你又知不知道？今集《ESG講呢啲》由積金局署理行政總監鄭恩賜講解ESG投資的貼士，他指：「強積金是30至40年的儲蓄投資，對於潛在的長遠風險特別關注，ESG正正就是這回事。」強積金的ESG投資金額由2011年至2021年增至88倍，鄭恩賜相信隨著市民大眾愈來愈認識ESG，將會一直上升。
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【ESG講呢啲】MPF投資要講ESG 積金局話你知點解
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