小鵬汽車 （09868）納入港股通現價追入得唔得？

最近被調入深港通旗下港股通的小鵬汽車（09868），今日股價高開6%，曾經升最多9%到160元水平。公司數據雖然亮麗，但公司股價卻於上月因爲債息上升被拖累。究竟買入受債息影響的相關汽車股的注意事項是甚麽？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）話你知？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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