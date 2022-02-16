GX中國電車 （02845）上望睇幾多？

俄烏局勢降溫，外圍股市造好，特斯拉（Tesla.US）昨晚也回升半成，亦帶動本港電動車股向上。電動車ETF GX中國電車 （02845）今早亦升2%。其中GX中國電車持倉較重的寧德時代最近亦回升，有貨的投資者應該如何部署？現價買入有可以睇幾多？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

**重溫【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清

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