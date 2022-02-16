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港交所股價低水平徘徊 現價是否買入好時機？

最近缺少大型IPO於本港上市，加上市況影響到港交所（00388）表現最近偏弱。股價在較低水平中是否買入良機？有貨的投資者目標價又睇幾多？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清

https://inews.hket.com/article/3179809

 

今日 13:15
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