永利 （01128） 績後短炒點睇？

永利澳門 （01128） 公布業績。永利澳門第四季公司擁有人應佔虧損淨額2.08億美元，相對去年同期虧損1.45億美元擴大43.6%。股價今早高開1.5%，開報7.24元。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認爲公司業績差並不代表股價會跟跌，因爲公司股價和估值正慢慢進行修復。詳細分析請立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

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