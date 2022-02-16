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滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？

滙豐控股 （00005） 將於下周二（22日）公布2021年全年業績，惟股價近日在60元大關前乏力，究竟獅王能否藉業績衝破阻力？股民又應如何部署？請記得收看今集《溫股知新》。

今日 13:45
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滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？

滙豐控股 （00005） 將於下周二（22日）公布2021年全年業績，惟股價近日在60元大關前乏力，究竟獅王能否藉業績衝破阻力？股民又應如何部署？請記得收看今集《溫股知新》。