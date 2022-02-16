將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？

中海油(00883)今日股價升1.8%。俄羅斯軍事演習後撤兵，烏克蘭危機暫時降溫，國際油價跌逾3%，中海油(00883)股價跟市升，高位有貨要趁機鬆綁嗎？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清

https://inews.hket.com/article/3179809

 

今日 13:45
詳情
×

中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？

中海油(00883)今日股價升1.8%。俄羅斯軍事演習後撤兵，烏克蘭危機暫時降溫，國際油價跌逾3%，中海油(00883)股價跟市升，高位有貨要趁機鬆綁嗎？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清

https://inews.hket.com/article/3179809

 