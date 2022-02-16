中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？

中海油(00883)今日股價升1.8%。俄羅斯軍事演習後撤兵，烏克蘭危機暫時降溫，國際油價跌逾3%，中海油(00883)股價跟市升，高位有貨要趁機鬆綁嗎？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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