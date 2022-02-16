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預華虹半導體1347跑輸同業追落後 38元有貨幾錢獲利？

華虹半導體（01347）午市收報38.75元，微跌不足1%。2月初大行摩根士丹利預期此股今年首季前景看俏，並上調目標價至47元。有觀眾查詢38元買入，跟現價相若怎處理？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為此股過往兩個月跑輸同業，有條件追落後，上望幾多？立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

今日 14:00
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