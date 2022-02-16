【潛力股精選】孫運喜：重慶銀行（01963）

重慶銀行（01963）股價升0.8%，四大內銀股齊升。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）指內銀股走勢轉好，重慶銀行股價走勢理想，獲管理層回購A股有望利好H股股價，加上估值低、息率高，建議投資者可考慮入場，想知買入價位及策略，立即點擊收看/收聽。
**重溫《ET講股通》孫運喜：更大的風險**
https://inews.hket.com/article/3180281
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