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【TOPick柴犬追星】昔日女神再婚預告復出幕前　張沅薇剖白單親媽媽心路歷程

TVB兒童節目《閃電傳真機》滿載不少80、90後的童年回憶，主持之一的張沅薇當年憑扮可愛「吱吱鼠」成為少男們的女神！淡出幕前近廿年的張沅薇早前亮相TVB節目《童你一起長大了》，這位「Amy姐姐」依舊美麗。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3157344/

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【TOPick柴犬追星】昔日女神再婚預告復出幕前　張沅薇剖白單親媽媽心路歷程

TVB兒童節目《閃電傳真機》滿載不少80、90後的童年回憶，主持之一的張沅薇當年憑扮可愛「吱吱鼠」成為少男們的女神！淡出幕前近廿年的張沅薇早前亮相TVB節目《童你一起長大了》，這位「Amy姐姐」依舊美麗。

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