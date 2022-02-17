港股未受累俄烏危機 恒指下一站阻力在哪？

港股今早未隨美股跌勢，輕微高開3點，恒指開報24722點，早段曾升逾百點試用24800水平。北約秘書長警告稱俄羅斯軍隊於烏克蘭附近集結，局勢再現不明朗，不過光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）認為港股未受累俄烏危機，恒指下一站阻力在哪？，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？

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