華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因

華潤電力 （00836） 股價繼上日急插近一成後，今早仍未止跌，續跌0.4%，再度創月內新低，低見15.36元。去年熱炒的華潤電力股價大跌怎理解？持貨怎處理？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）剖析三個大跌原因，兼分析關鍵支持位、解讀華潤電力分拆上市，立即點擊收看/收聽。
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