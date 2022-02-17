美國聯儲局指短期內加息 市場已初步消化

美國聯儲局隔晚議息會議紀錄暗示短期內加息，惟縮表仍具較大爭議。恒指早前曾上試25000點阻力位，形成雙頂格局回吐3個交易日後，今早曾再上試24861點高位，市場已初步消化3月份至少加息0.25厘？若今年共加息7次，將怎樣影響港股走勢？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為大家分析。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**
https://inews.hket.com/article/3177641
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