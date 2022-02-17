華潤電力836從熱炒到捱沽急插 反映新能源股風光不再？

華潤電力(00836)股價上日急插近一成，今早續跌。華潤電力自去年年底近29元的高位，至今不足2個月已累跌逾四成至16元水平，由去年熱炒到今年捱沽，今年資金轉投傳統舊經濟股，華潤電力股價走勢有個啟示？是否反映新能源股已風光不再？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）拆解，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？

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