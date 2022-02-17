華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？

華潤電力 （00836） 股價上日急插近一成，今早續跌，午後反彈逾4%。華潤電力自去年年底近29元的高位，至今不足2個月已累跌逾四成至16元水平，由去年熱炒到今年捱沽，今年資金轉投傳統舊經濟股，華潤電力股價走勢有何啟示？新能源股已風光不再？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）拆解，立即點擊收看/收聽。
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