【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083）

潛力股精選

港華智慧能源（01083）股價今早升近1%，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）睇好港華智慧能源三大利好因素：(1)符合國策、(2)向母公司中華煤氣購買煤氣資產、(3)智慧能源有估值上有提升空間，建議投資者可考慮入場，買入價睇幾多？上望多少？立即點擊收看/收聽。

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