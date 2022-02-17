將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083）

港華智慧能源（01083）股價今早升近1%，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）睇好港華智慧能源三大利好因素：(1)符合國策、(2)向母公司中華煤氣購買煤氣資產、(3)智慧能源有估值上有提升空間，建議投資者可考慮入場，買入價睇幾多？上望多少？立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？**

https://inews.hket.com/article/3180846

 

潛力股精選
今日 12:30
詳情
×

【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083）

港華智慧能源（01083）股價今早升近1%，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）睇好港華智慧能源三大利好因素：(1)符合國策、(2)向母公司中華煤氣購買煤氣資產、(3)智慧能源有估值上有提升空間，建議投資者可考慮入場，買入價睇幾多？上望多少？立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？**

https://inews.hket.com/article/3180846

 

1:19
【潛力股精選】溫傑：嘉泓物流（02130）
潛力股精選
今日 13:00
【潛力股精選】溫傑：嘉泓物流（02130）
播放中
2:18
【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083）
潛力股精選
今日 12:30
【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083）
2:57
【潛力股精選】孫運喜：重慶銀行（01963）
潛力股精選
17:30 2022/02/16
【潛力股精選】孫運喜：重慶銀行（01963）
3:28
【潛力股精選】孫運喜：國藥（01099）
潛力股精選
17:30 2022/02/15
【潛力股精選】孫運喜：國藥（01099）
2:42
【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）利好因素眾多
潛力股精選
19:00 2022/02/14
【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）利好因素眾多
2:38
【潛力股精選】梁耀康：中國建材(03323)
潛力股精選
18:45 2022/02/10
【潛力股精選】梁耀康：中國建材(03323)
3:22
【潛力股精選】孫運喜：江西銅業(00358)
潛力股精選
17:30 2022/02/09
【潛力股精選】孫運喜：江西銅業(00358)
1:52
【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328）
潛力股精選
17:15 2022/02/08
【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328）
3:10
【潛力股精選】梁耀康：中石油（00857）
潛力股精選
17:15 2022/02/07
【潛力股精選】梁耀康：中石油（00857）
2:34
【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）
潛力股精選
17:30 2022/02/04
【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）
3:09
【潛力股精選】（新春版）中國銀行（03988）
潛力股精選
14:08 2022/01/31
【潛力股精選】（新春版）中國銀行（03988）
1:34
【潛力股精選】（新春版）領展（00823）
潛力股精選
14:07 2022/01/31
【潛力股精選】（新春版）領展（00823）
7:45
【潛力股精選】（新春版）Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）
潛力股精選
13:30 2022/01/31
【潛力股精選】（新春版）Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）
2:04
【ET講股通】潛力股推介：綠城管理（09979）
潛力股精選
18:00 2022/01/28
【ET講股通】潛力股推介：綠城管理（09979）
3:00
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股-光大環境（00257）
潛力股精選
16:15 2022/01/28
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股-光大環境（00257）
2:27
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－敏實（00425）
潛力股精選
13:30 2022/01/27
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－敏實（00425）
1:23
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股 - 中國平安（02318）
潛力股精選
13:30 2022/01/27
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股 - 中國平安（02318）
2:45
【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899）
潛力股精選
19:00 2022/01/26
【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899）
5:04
【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US）
潛力股精選
17:00 2022/01/26
【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US）
5:55
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500）
潛力股精選
18:45 2022/01/25
【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500）