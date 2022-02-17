加息vs動態清零 哪一樣對港股影響較大？

本港確診個案屢破單日新高，消息更指今日確診個案達5000宗，政府以「動態清零」為宗旨的防疫措施愈加愈辣，嚴重影響本地經濟；美國聯儲局公布1月議息會議紀錄，暗示短期內加息，美股微跌、港股企穩，動態清零、加息兩大負面因素，哪樣對港股影響較大？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？**

https://inews.hket.com/article/3180846