溫傑新「七小福」股價跟進 其中一隻「修成正果」升逾半成破頂

溫傑去年年底提出2022年七大港股精選（「七小福」）：蒙牛乳業（02319）、華潤啤酒（00291）、滔搏（06110）、港交所（00388）、友邦（01299）、新特能源（01799）、中集安瑞科（03899），其中一隻「修成正果」升逾半成破頂，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你跟進，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？**

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