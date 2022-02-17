濠賭股炒上未算睇好 銀娛27現價值博率不高

銀娛（00027）今早股價於47.7元至48.7元之間上落。昨天澳門賭業股炒上，2月博彩收入數據雖未公布，但大行花旗已預測農曆年整體博彩收入勝預期，惟光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）則指銀娛昨天已補回去年11月裂口，另鑑於疫情未受控，現價入市不算吸引，最佳買入位為何？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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