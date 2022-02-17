滔搏6110高於家鄉價 現價仍可高追溝貨？

滔搏（06110）午市收報8.8元，升4.27%。此體育用品股兩星期內由6.87元大升至8.8元，升勢已急，若投資者之前高位買入未止蝕，現價仍可高追溝淡成本價？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）預計此股有四大因素支持可買入，想知請立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**
https://inews.hket.com/article/3177641
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