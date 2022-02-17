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融創中國1918價殘可買入？ 溫傑拆解今年內房股前景

融創中國（01918）午市收跌不足1%。目前此內房股不斷尋底，一底低於一底的走勢，兼且內房大環境並無大利好因素支持下，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為大家分析融創中國及內房板塊的今年前景。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

 

今日 13:45
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