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疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！

 

第五波新冠疫情急劇發展，嚴重影響本地經濟，本港確診個案屢破單日新高，防疫措施再加辣，九倉置業（01997）、領展（00823）等收租股齊跌近2%，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）指，仍有幾類股份要受累疫情要小心，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？**

https://inews.hket.com/article/3180846

 

今日 14:15
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