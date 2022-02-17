疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！

第五波新冠疫情急劇發展，嚴重影響本地經濟，本港確診個案屢破單日新高，防疫措施再加辣，九倉置業（01997）、領展（00823）等收租股齊跌近2%，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）指，仍有幾類股份要受累疫情要小心，立即點擊收看/收聽。
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