小米25元買入、吉利汽車30元有貨 勁蝕入肉守定沽好？

小米（01810）午市跌不足1%；吉利汽車則跌逾1%。有觀眾查問25元買入小米，以及30元高追吉利汽車（00175），止蝕定再守？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）認為兩股回調已深，已錯失沽貨離場減低損失機會，但若計未來三個月走勢，則較看好吉利汽車，減磅策略為何？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**
https://inews.hket.com/article/3177641
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