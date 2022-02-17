【潛力股精選】梁耀康：維達國際（03331）

潛力股精選

維達國際（03331）今日股價升逾4%跑出。維達國際獲大行麥格理首予「跑贏大市」評級，目標價34港元，相當於2023年預測市盈率足足20倍，獨立股評人梁耀康（Dave）睇好維達國際受惠內需，加上大行憧憬業績見底、營運改善，建議投資者可考慮買入，睇咩價位入場、上望升幅有幾多？立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：大局未變 **

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